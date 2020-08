Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono più innamorati che mai: i due hanno trascorso la loro "luna di miele" a Porto Ercole.

Nessuna crisi passeggera tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: i due sono stati pizzicati insieme a Porto Ercole dove starebbero trascorrendo una sorta di “luna di miele” all’insegna dell’amore e del relax.

Tina e Vincenzo: amore a gonfie vele

Nessuna crisi in vista tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. La coppia si è concessa una vacanza e del meritato relax a Porto Ercole, dove sono stati paparazzati tra cenette romantiche e gite all’aria aperta. L’opinionista vamp di Uomini e Donne non ha trascorso la quarantena con il fidanzato (rimasto a Firenze per impegni di lavoro mentre lei era a Roma, con i suoi figli) e per questo nei giorni scorsi si era sparsa la voce che tra i due fosse avvenuta una rottura.

La voce è stata presto smentita dalla stessa Tina Cipollari, che ha confessato: “Sono una donna felicemente divorziata che vive da circa due anni una nuova storia. Non è bello che si scrivano queste sciocchezze pur di vendere qualche copia in più di un settimanale da cui mi dissocio totalmente. Quando avrà qualcosa da dichiarare in merito alla mia vita privata che possa in qualche modo interessare il pubblico sarò io la prima a farlo.

Grazie e buon proseguimento.”



I due sorprenderanno tutti decidendo di convolare a nozze? Tina Cipollari non ha escluso l’ipotesi ma per il momento sembra che lei e Vincenzo riescano a godersi benissimo la loro storia anche se “a distanza”. L’uomo è stato paparazzato anche in compagnia dei figli di Tina, con cui sembrerebbe avere un ottimo rapporto.