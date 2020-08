Giulia La Torre si fa avanti e corteggia apertamente Giulia De Lellis: il commento spuntato sui social.

Giulia La Torre, figlia 26enne del marò Massimiliano La Torre, ha scritto un messaggio a Giulia De Lellis che non è passato inosservato. La ragazza ha fatto coming out nel 2016.

Giulia La Torre e Giulia De Lellis

A sorpresa Giulia De Lellis avrebbe un’estimatrice: si tratta di Giulia La Torre, la 26enne di professione bagnina figlia del marò Massimiliano La Torre.

La ragazza ha commentato uno scatto dell’influenzar scrivendo: “Sono in dubbio se volete te o il costume”, e il web è subito insorto. Nel 2016 ha apertamente dichiarato di essere lesbica nel 2016, ma sulla sua vita privata ha preferito non sbilanciarsi. “Quando rispondo che amo le donne qualcuno ci resta di sasso, ma pazienza”, ha detto la ragazza.



Giulia De Lellis non ha risposto al complimento della giovane e del resto i suoi scatti in costume ne hanno ricevuti centinaia sullo stesso tenore: tra i fan c’è anche chi ha ipotizzato che con le sue foto osé l’influencer voglia far ingelosire l’ormai ex fidanzato Andrea Damante, con cui la liaison sarebbe da poco nuovamente naufragata.

I due erano tornati insieme durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus e stavolta si sono separati senza fornire spiegazioni ai loro innumerevoli fan. Sui social c’è anche chi ha avanzato l’ipotesi che il ritorno di fiamma fosse costruito a tavolino unicamente per attirare visibilità, ma i due non hanno mai replicato a tali illazioni sul loro conto.