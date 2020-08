Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: nozze d’argento

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo festeggiano le nozze d'argento.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno festeggiato le nozze d’argento. La coppia ha detto sì il 28 agosto 1995, davanti al sindaco Francesco Rutelli. Venticinque anni insieme, sempre uniti e complici, legati da un amore immenso. Hanno 23 anni di differenza, ma questo per loro non è mai stato un ostacolo.

Il giornalista ha compiuto nella stessa data 82 anni, mentre la conduttrice ne ha 58. L’età non ha mai contato nulla, perché da quando si sono innamorati hanno trascorso la vita insieme.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono sposati nel 1995 e nel 2002 hanno preso in affido Gabriele, che aveva 10 anni ed è stato ufficialmente adottato nel 2004. La conduttrice è la quarta moglie del giornalista, che si era sposato nel 1963 con la fotoreporter Lori Sammartino, poi con la scrittrice Flaminia Morandi, con cui ha avuto due figli, e nel 1989 con la conduttrice Marta Flavi.

Maria e Maurizio si erano conosciuti proprio nel 2989 a Venezia, durante un convegno sulla pirateria cinematografica. L’intesa è stata immediata, tanto che lui dopo qualche mese le offrì la possibilità di collaborare con la Simco, società di comunicazione e immagine.

La De Filippi è diventata assistente di Costanzo, che intanto si era separato dalla terza moglie, per poi diventare la sua nuova compagna. Il 14 maggio 1993 hanno vissuto l’attentato a Costanzo. A pochi passi dal Teatro Parioli una Fiat Uno con novanta chilogrammi di tritolo è esplosa e come obiettivo aveva quello di colpire il giornalista, che è sempre stato impegnato contro la mafia. Lui e Maria stavano rientrando in auto dalla registrazione del “Maurizio Costanzo Show“, ma si sono tutti salvati miracolosamente.

La loro storia d’amore è sempre stata lontana dai riflettori, ma ora è il momento di festeggiare insieme queste nozze d’argento.