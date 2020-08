Giada Giovanelli, protagonista di Temptation Island nel 2018 si è mostrata su instagram con il naso insanguinato. Ha alzato il dito contro il padre.

Giada Giovanelli protagonista di Temptation Island dell’edizione del 2018, si è mostrata su Instagram con il viso sanguinante. Accompagnando all’immagine poche parole che indicherebbero chi sarebbe stato il responsabile, ovvero suo padre. “Ecco mio padre”, parole forti quelle dell’ex Temptation Island.

Poi lo sfogo di Giada che ha dichiarato di essersi recata al pronto soccorso e di stare bene nonostante fosse arrabbiata. I fan della ragazza: “Denuncia tutto se hai sopportato abbastanza, non permettergli di farti male”.





Giada Giovanelli ha accusato il padre

Giada Giovanelli tramite una storia sui social ha voluto in qualche modo esporsi raccontando quello che è successo. Il suo volto con il naso insanguinato è un’immagine ‘diretta’ e che poco lascia all’immaginazione, ma le parole che appaiono subito dopo sono inequivocabili.

“Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male.

Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c… . Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata”. Una storia sconvolgente quella della ragazza di 30 anni da 11 anni legata a Francesco Branco con cui ha partecipato a Temptation Island nel 2018 per mettere alla prova il loro amore.

Solidarietà dai fan

Dopo essersi presentata ai suoi follower con il volto tumefatto, la ragazza ha ricevuto in pochissimo tempo solidarietà da parte dei fan. “Anche io ho subito aggressioni da parte di mio padre. Denuncialo”, le ha confessato una follower. Il popolo del web si è fatto sentire, sorpreso, sconvolto e sconcertato per la drammatica confessione della giovane vip.