L'ultima indiscrezione su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si riferisce alla loro presunta crisi: cosa sta succedendo ai due ex gieffini?

Quella composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è senza dubbio una delle coppia più chiacchierate in assoluto. Soprattutto negli ultimi tempi, quando le voci sulla loro presunta rottura si sono fatte sempre più insistenti. Se i due si sono sempre mostrati uniti e affiatati fin dalla loro conoscenza galeotta al Grande Fratello Vip, cosa è dunque successo tra la sorella di Belen e il ciclista trentino?

Al momento non si hanno notizie certe, visto che i diretti interessati non hanno ancora fatto rivelazioni personali. Solo Ignazio, nelle sue Ig Stories, pare aver smentito il presunto flirt attribuitogli con l’attrice Anna Safroncik. Mentre dunque i fan continuano a domandarsi se tra loro ci sia davvero una crisi in corso, ecco arrivare un’ulteriore ultimissima indiscrezione.

Cecilia e Ignazio: come stanno le cose?

Secondo quando riportato da Dagospia, “dopo litigi, tira-e-molla e addii, la coppia starebbe ora per ricomporsi”.

Da quando si sono conosciuti nella Casa di Cinecittà, Cecilia e Ignazio non hanno mai mostrato segni di incomprensioni o separazione. Questa estate, ad ogni modo, per la prima volta sono circolate voci di maretta tra loro, non trovando per ora conferma o smentita ufficiale. Non resta pertanto che attendere nuovi indizi per capire come stanno veramente le cose.