Belen Rodriguez è incontrollabile: via social la showgirl si è paragonata a Ilona Staller.

Belen Rodriguez si sta godendo le vacanze a Capri e sui social la showgirl sembra aver abbandonato ogni freno inibitorio. La showgirl è arrivata persino a paragonarsi con ironia a Ilona Staller.

Belen e Cicciolina: la frase

A bordo piscina con una ghirlanda di fiori tra i capelli, Belen Rodriguez scherza con i fan: “Cicciolina mi fa un baffo”, ha scritto la showgirl argentina in chiaro riferimento a Ilona Staller, solita indossare una ghirlanda di fiori tra i suoi capelli biondo platino.

La showgirl argentina è approdata a Capri (dove si è subito sottoposta al tampone per il Coronavirus) dopo una lunga vacanza a Ibiza. Lì Belen Rodriguez è stata paparazzata con Antonino Spinalbese, sua nuova fiamma dopo Gianmaria Antinolfi che la starebbe aiutando a dimenticare per sempre Stefano De Martino, l’ex marito con cui era tornata insieme un anno fa.



La showgirl non ha svelato i motivi che avrebbero spinto lei e Stefano a lasciarsi definitivamente, e per il momento sui social tutto tace. Antonino Spinalbese è un giovane hair stylist di Milano e secondo i rumor in circolazione lui e Belen si sarebbe conosciuti grazie ad amici comuni (poi lui sarebbe volato a Ibiza dove sarebbe scattato il primo bacio). Nelle settimane precedenti la showgirl era stata sorpresa mentre era intenta a baciare appassionatamente Gianmaria Antinolfi, fatto che ha alimentato una serie di rumors sempre più discussi.

Belen Rodriguez confesserà come stanno esattamente le cose nella sua vita privata?