Il pilota della KTM Miguel Oliveira sposerà a breve la sorellastra Andreia Pimenta: la coppia ha tenuto nascosta la storia per ben 11 anni

Miguel Oliveira, pilota della KTM, ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP, ma per lui ci sono altre interessanti novità in arrivo. Il portoghese porterà infatti presto all’altare l’attuale fidanzata Andreia Pimenta, niente meno che… sua sorellastra! La giovane è infatti è figlia della matrigna del centauro classe 1995, che ha sposato in seconde nozze suo padre.

L’atleta ha confessato di aver subito perso la testa per Andreia fin dall’età di 13 anni: da allora sono diventati inseparabili. Tuttavia hanno entrambi preferito tenere segreta la loro storia fino a poco tempo fa, propria per via del rapporto di parentela che li contraddistingue.

La coppia si frequenta dunque da 11 anni, ma la loro relazione è stata resa pubblica solo un anno fa. I due hanno infatti maturato insieme il desiderio di fare finalmente il grande passo, sostenuto peraltro anche dal padre del motociclista. “Sono contento che mio figlio stia per sposare la donna della sua vita” ha di fatto dichiarato l’uomo a riguardo, confermando così la solidità di questo amore “particolare”.