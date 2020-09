Asia Argento è tornata a stupire i fan di Instagram con uno scatto in reggiseno che lascia vedere praticamente tutto

Asia Argento è solita stupire tutti con i suoi atteggiamenti sopra le righe e sempre senza pregiudizi. Anche sui social è particolarmente seguita, soprattutto per gli scatti che ne mettono in mostra il fisico scolpito e i suoi molti tatuaggi. Proprio di recente, la popolare attrice romana ha pubblicato una nuova foto dove indossa dei pantaloni scuri aderenti abbinati a un reggiseno rosso.

Ma quello che ha lasciato senza fiato i fan dell’artista è che quest’ultimo indumento fosse completamente trasparente, lasciandone intravedere pressoché interamente il seno.

Con lo smartphone in mano, Asia Argento si è dunque scattata questo selfie super seducente allo specchio, condividendolo poi con i suoi tanti follower di Instagram. Ovviamente gli ammiratori non hanno potuto che apprezzare il corpo perfetto della performer, sempre bellissima alla soglia dei 44 anni come se fosse una ragazzina.

Asia Argento manda il delirio il web

Inutile dire che Asia Argento è stata sommersa da un boom di like e complimenti, dopo aver mandato in delirio il web con la foto degli addominali scolpiti e del reggiseno trasparente. “Complimenti per il fisico e per i tattoo”, le ha scritto per esempio un utente. “Sei la regina di tutto, ti venero”, ha poi aggiunto un altro fan. C’è stato anche chi le ha chiesto informazioni su dove comprare la biancheria intima che indossa.

Al che lei, senza problemi, ha svelato candidamente: “5 euro al mercato”.