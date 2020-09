Dalla sua mega villa in Cornovaglia, il famoso chef Gordon Ramsay mostra la piscina da 4 milioni di sterline che ha appena acquistato.

Il famoso chef Gordon Ramsay mostra la sua piscina da 4 milioni di sterline, pronta per essere riempita di acqua e appena installata nella sua mega villa in Cornovaglia. Il giudice di Masterchef e di Hell’s Kitchen, nonché proprietario di diversi ristoranti in giro per il mondo, non si fa mancare proprio niente.





Gordon Ramsay: piscina da sogno

Le foto del nuovo acquisto di Gordon sono state da lui pubblicate sui social, lo ritraggono assieme al figlio Oscar. La sua abitazione da sogno nella contea inglese è meravigliosa e molto moderna, la piscina è una struttura unica nel suo genere, davvero originale.

Ha una parete trasparente che si affaccia su di un panorama mozzafiato ed è collocata al centro della sua proprietà. Il noto chef non possiede solo la villa in Cornovaglia, bensì altre tre abitazioni, tutte affacciate sul mare e molto particolari: per lui il litorale è una passione, quasi una ossessione secondo la moglie.

Ramsay, lockdown in villa

A quanto si evince dalle scelte stilistiche di Ramsay, non è uno che ama passare inosservato e sicuramente ama distinguersi.

In quella ritratta nella foto sui social, il 53enne ci si è trasferito assieme alla moglie Tana e ai cinque figli Meghan, 21 anni, i gemelli di 20 anni Holly e Jack, Tilly, 17 e Oscar, 1, durante la pandemia Coronavirus.

Proprio qui la famiglia ha infatti trascorso il lockdown, nella proprietà acquistata nel 2015 per un valore, non accertato, di circa 113 milioni di sterline. Secondo alcune indiscrezioni, pare che i suoi vicini si siano infuriati, temendo che Gordon Ramsay avesse portato il virus in Coronovaglia.