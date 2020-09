Dal 2 al 12 settembre 2020 si svolgerà la nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia: novità e informazioni sulla kermesse

Prende il via il 2 settembre 2020 la 77a edizione della rinomata Mostra del Cinema di Venezia, la prima post Covid. Chiaramente rivoluzionata dalla pandemia, ci saranno meno film in gara, ovverosia 18 che aspirano al Leone d’Oro. Nell’elenco completo delle pellicole in programma, particolarmente attese sono le 4 produzioni italiane in concorso.

Si tratta nella fattispecie di “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, “Padrenostro” di Claudio Noce, “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli e “Notturno” di Gianfranco Rosi.

Decisamente ridimensionato rispetto agli altri anni risulta anche l’elenco degli ospiti. Oltre ai giurati, dovrebbero partecipare Monica Bellucci, Jim Broadbent e Stacy Martin. Nel corso della kermesse sarà possibile vedere gli ospiti presenti giorno per giorno, sia quelli protagonisti dei red carpet sia quelli in collegamento video.

Mostra del Cinema: novità 2020

Per quel che riguarda nel dettaglio il tappeto rosso, per quest’anno il pubblico non potrà avvicinarsi ai divi per ovvie ragioni di sicurezza. Alla serata di apertura presenzieranno gli 8 direttori di noti festival internazionali, ossia Alberto Barbera (Mostra di Venezia), Lili Hinstin (Festival di Locarno), Carlo Chatrian (Berlinale), Vanja Kaludjeric (Rotterdam Film Festival), Karel Och (Karlovy Vary), Thierry Fremaux (Festival de Cannes), José Luis Rebordinos (San Sebastian) e Tricia Tuttle (London Film Festival).

La madrina del Festival del Cinema sarà la nostrana Anna Foglietta, incaricata di condurre la cerimonia di apertura del 2 settembre con un omaggio al compianto Ennio Morricone. Anche quella di chiusura del 12 settembre sarà presidiata dalla stessa attrice, con l’assegnazione dei premi finali.