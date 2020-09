Elisabetta Canalis ieri e oggi: “I tempi del liceo”

Elisabetta Canalis ha condiviso uno scatto inedito di quando era al liceo: la foto ha fatto il pieno di like.

Elisabetta Canalis ha condiviso con i fan sui social uno scatto del suo passato, risalente ai tempi in cui era una semplice studentessa di un liceo di Sassari.

Elisabetta Canalis ieri e oggi: la foto

Una foto di Elisabetta Canalis giovanissima ha fatto il pieno di like: nell’immagine si vede l’ex velina in compagnia di un’amica, ai tempi del liceo.

“Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche ? Sassari- tempi del liceo”, ha scritto l’ex velina. “Eri già bellissima”, ha commentato un fan e tantissimi altri hanno riempito lo scatto di lodi e complimenti per la straordinaria bellezza della Canalis.

Elisabetta Canalis è molto legata alla sua terra natale, la Sardegna, dove ha trascorso tutta la sua infanzia e la sua adolescenza, prima di sfondare come showgirl e modella. Oggi lei e la sua famiglia vivono a Los Angeles, ma durante l’estate per l’ex velina una tappa in Sardegna è obbligatoria.

Quest’anno lei e suo marito Brian Perri hanno portato sull’isola anche la figlia, la piccola Skyler Eva, e purtroppo i tre sono stati vittime di uno spiacevole incidente. Qualcuno ha gettato le loro biciclette da una scogliera.

La stessa ex velina aveva raccontato l’episodio via social e si era immortalata mentre era intenta ad andare a recuperare la sua bici e quella di sua figlia. Nonostante l’episodio delle bici lei e la sua famiglia hanno trascorso delle bellissime vacanza in Sardegna, all’insegna dell’amore e del relax.