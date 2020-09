Georgina Rodriguez, terribile gaffe a Venezia: la foto

Alla 77esima edizione del Festival di Venezia Georgina Rodriguez è stata vittima di una gaffe imbarazzante.

Georgina Rodriguez è rimasta vittima di una terribile brutta figura alla 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La fidanzata di Ronaldo è approdata al lido con un elegante tailleur bianco, ma non si è accorta di un dettaglio…

Georgina Rodriguez al Festival di Venezia

Senza rendersene conto Georgina Rodriguez è stata vittima di uno spiacevole incidente alla kermesse di Venezia. La fidanzata di Ronaldo è arrivata al lido con un elegante tailleur bianco, peccato che dalla giacca – ben visibile – spuntasse fuori un’etichetta. I paparazzi ovviamente hanno immortalato il dettaglio che – magicamente – dalle foto condivise da Georgina via social è sparito.

Non si tratta dell’unico episodio che ha fatto “chiacchierare” durante questa 77esima edizione del Festival. Sul red carpet della kermesse Giulia De Lellis ha sfilato con l’acne in bella vista. Sui social l’influencer ha fatto il pieno di like come esempio di body positivity, e intatti hanno apprezzato il fatto che come lei molte altre celebrities stiano decidendo di mostrare un tipo di bellezza più naturale.



Georgina Rodriguez invece non sembrerebbe essersi accorta dello scivolone commesso sul red carpet, ma del resto l’episodio è stato ben presto dimenticato quando, durante la serata, la bella compagna di Ronaldo è arrivata alla kermesse con un abito in seta dalla profonda scollatura. Tutti gli occhi erano puntati su di lei.