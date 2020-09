Marco Baldini papà a 61 anni: “Il regalo più bello”

Marco Baldini ha annunciato che presto diventerà papà per la prima volta, a 61 anni compiuti.

Marco Baldini ha annunciato via social che per la prima volta a 61 anni sta per diventare padre. La sua compagna, Aurora, è in attesa del loro primo bebè.

Marco Baldini papà per la prima volta

Con enorme gioia nel giorno del suo 61esimo compleanno Marco Baldini ha annunciato che lui e la sua compagna, Aurora, starebbero per diventare genitori.

“3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo e’ il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”, ha scritto via social il conduttore radiofonico, che ha presto ricevuto una cascata di commenti entusiastici da parte di fan, amici e colleghi.

La compagna del conduttore avrebbe circa 25 anni anni in meno rispetto a lui e i due sono legati dal 2016. Precedentemente Baldini è stato legato alla conduttrice radiofonica Stefania Lillo, ma il matrimonio era naufragato nel 2014 anche a causa della dipendenza dal gioco d’azzardo di Baldini. Oggi sembra proprio che il conduttore sia riuscito a superare i suoi problemi e a trovare una nuova serenità.

Presto lui e Aurora diventeranno genitori, e in tanti si domandano se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia.

Per il momento sui social tutto tace.