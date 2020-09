Info e curiosità su Gaia, sorella maggiore di Tomaso Trussardi.

La sorella di Tomaso Trussardi, Gaia, ha incantato tutti passeggiando sul red Carpet di Venezia 77 assieme al compagno, Adriano Giannini. Gaia Trussardi è nata nel 1980 da Nicola e Maria Luisa. Tomaso e Gaia sono fratelli anche di Beatrice e Francesco, quest’ultimo scomparso prematuramente nel 2003.

Gaia è una persona molto discreta, abbastanza lontana dalle luci dei riflettori. Questo, nonostante nell’azienda di famiglia abbia ricoperto un ruolo di alta responsabilità. Fin dall’età di 24 anni, la donna ha lavorato per la casa di moda Ufficio Stile di Milano: il suo compito era seguire tutte le collezioni pronte per essere lanciate.

Il passato di Gaia, sorella di Tomaso Trussardi

Dopo questa importante parentesi, Gaia Trussardi ha iniziato a dedicarsi all’azienda di famiglia, creata dal bisnonno Dante nel 1911.

Dopo qualche anno, nel 2013, Gaia è stata nominata dai fratelli direttrice creativa, avendo così modo di lavorare assieme a loro. Dopo aver mostrato le sue capacità in tale contesto per cinque anni, Gaia ha deciso di fare altro nella vita.

Ora sta con il suo Adriano

Gaia Trussardi ama da sempre viaggiare. Tempo fa si è trasferita a Londra per seguire i corsi di sociologia. Nella City ha conosciuto l’imprenditore Ricardo Rosen.

I due si sono sposati nel 2006, per poi separarsi nel 2016. Dopo questo amore finito male, Gaia ha iniziato una storia con Adriano Giannini, da cui non si è mai lasciata. La sorella di Tomaso Trussardi ha deciso di abbandonare l’azienda di famiglia per dedicarsi alla sua più grande passione: la musica.