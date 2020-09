Ethan Peters, noto make-up artist e star di Youtube e Instagram con oltre 500mila follower è morto giovanissimo a soli 17 anni. Secondo quanto riferito dalla collega SL04n, lo youtuber sarebbe deceduto a causa di un’overdose di Xanax, noto farmaco usato contro l’ansia e gli attacchi di panico.

Solo una settimana fa Ethan Peters aveva chiesto aiuto ad una collega per uscire dalla dipendenza.





Ethan is Supreme alias Ethan Peters, era uno degli giovani youtuber più influenti e affermati. Guru del Make-up postava video su Youtube che venivano visti da oltre 5 milioni di persone, mentre su Instagram i follower erano 500.000.

il patrimonio di questo giovanissimo artista del digitale si aggirava tra i 1 e i 5 milioni di dollari, uno dei più alti tra gli influencer della sua età. Nato in Texas nel 2003, la sua passione per i social nasce prestissimo a soli 13 anni.

Poi è arrivata la popolarità e con essa è stato spinto nel giro di poco tempo a fare uso di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi però Ethan aveva cercato l’aiuto e il sostegno di alcuni suoi colleghi. La collega e amica Ava Louise nota influencer ha svelato a questo proposito come negli tempi aveva provato ad aiutare il suo amico in difficoltà: “Ho dovuto prendere Ethan da parte nelle ultime settimane e parlare delle sue dipendenze”. Anche la collega SL04n ha dichiarato: “Ethan Peters alias Ethan is Supreme è morto a 17 anni per un appartenente overdose da Xanax.

Ha preso alcune decisioni sbagliate in passato, ma nessuno merita di perdere la vita per le proprie dipendenze”.

Ethan Peters aka Ethan is Supreme has passed away at 17 years old from an apparent Xanax overdose. While he’s made some bad decisions in the past, no one deserves their life to be taken from addiction. pic.twitter.com/pbMql7GrB3

— SL04N (@ursobye) September 6, 2020