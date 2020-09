Rocco Siffredi nuovo giudice de La Pupa e il Secchione e Viceversa? È quanto rivelerebbero alcune indiscrezioni sulla trattativa in corso a Mediaset.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni tutte da confermare, ma Rocco Siffredi potrebbe essere ingaggiato come giudice per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Le trattative con Mediaset sarebbero tuttora in corso.

Siffredi giudice a La Pupa e il Secchione e Viceversa?

Il condizionale è d’obbligo in questo caso. Eppure, sarebbe emerso un interesse di Mediaset per il pornoattore. Finora, non è stato siglato alcun accordo fra le parti. Sarebbe proprio l’attore la vera novità del format televisivo. Per la nuova edizione, altre novità sono in corso. Paolo Ruffini lascerà il posto ad Andrea Pucci nella conduzione del programma. Anche il nome scelto quest’anno riveste un cambiamento culturale: per la prima volta, accanto alla consuete “pupe” ci saranno anche i “pupi”.

Lo stesso vale per le “secchione”.

Gli strafalcioni de La Pupa e il Secchione 2020

Dieci anni di assenza non sono bastati ai telespettatori per notare i tanti strafalcioni dell’ultima edizione del programma di intrattenimento. L’ultima edizione è stata condotta da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani. Nello show protagoniste sono state le coppie di “pupe e secchioni” con la novità di due coppie composte da “pupi e secchione”. Tanti gli strafalcioni a partire sin dalla prima puntata: dal nome di Garibaldi trasformato in Gennaro, al 25 aprile giornata in cui si festeggia il pesce d’aprile.





Il tono del programma si presta alle sorprese. Rocco Siffredi come giudice potrebbe rientrare fra queste.