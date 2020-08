Guai con la legge per Francesca Cipriani: la showgirl, senza veli per un servizio fotografico, è stata fermata da un vigile.

Francesca Cipriani ha vissuto una spiacevole disavventura: mentre era impegnata nella realizzazione di un servizio fotografico senza veli la showgirl e il suo fotografo sono stati bloccati da un vigile, intenzionato a far loro la multa.

Francesca Cipriani: l’arrivo del vigile

I fan dei social sono ormai abituati alle foto bollenti di Francesca Cipriani, ed è proprio durante la realizzazione di un servizio osé che la prorompente showgirl ha vissuto una spiacevole disavventura. Un vigile, allertato forse da qualcuno che ha assistito alla scena, ha cercato di fare un multa alla showgirl – che posava mezza nuda difronte a una balla di fieno in mezzo alla strada – e al suo fotografo. Francesca Cipriani si sarebbe sbrigata a spiegare che si trattava di lavoro e sarebbe riuscita ad evitare la salatissima multa che il vigile voleva farle: “Gli ho spiegato che si trattava di lavoro e che non volevamo mancare di rispetto a nessuno: per questo avevamo scelto un posto isolato, ma d’estate c’è gente ovunque.

Alla fine ho evitato la multa”, ha rivelato.







Di recente la showgirl ha rivelato di essersi presa una cotta per la star di Daydreamer Can Yaman.

I due si sarebbero incontrati durante un evento mondano e lei gli avrebbe chiesto il numero di telefono. Ciononostante Yaman non le avrebbe mai risposto:

“Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla…”, ha rivelato. L’attore turco darà mai una possibilità alla showgirl? Staremo a vedere.