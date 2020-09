Uomini e donne: la tronista Sophie si è rifatta?

Da lunedì 7 settembre 2020 è tornato, nella sua consueta collocazione, Uomini e Donne. Nell’ultima puntata dello show di Maria De Filippi è stata presentata la nuova tronista. Il suo nome è Sophie Codegoni. La ragazza ha soli 18 anni e, di fatto, è la tronista più giovane in assoluto di tutte le edizioni del programma di Mediaset.

Sui social, però, sin da subito, si sono scatenate varie polemiche su Sophie. A detta di molti, infatti, la ragazza avrebbe un po’ troppo esagerato con la chirurgia estetica per la sua giovane età. Lei da qualche mese fa la modella nello show room di Chiara Ferragni. A destare sospetto sono le labbra della tronista. Secondo alcuni sarebbero leggermente rigonfiate. Non è finita qui. Stando ad alcune indiscrezioni Sophie non avrebbe davvero 18 anni ma 20.





Le polemiche su Sophie

Per Sophie, quella di Uomini e Donne, è la prima esperienza nel mondo dello spettacolo e televisivo. Nella sua vita, però, c’è anche spazio per la carriera e lo studio: il prossimo anno, infatti, vorrebbe iscriversi all’università per diventare dentista.

Per il momento, però, si trova a fronteggiare varie polemiche. “Sophie che è già rifatta da giovane non li dimostra per niente 18 anni e non è una cosa positiva”, ha scritto qualcuno su Twitter. E ancora:“Raga dite quello che volete ma secondo me non è normale stravolgere i propri connotati a 18 anni. Siamo al limite dell’esagerazione”. “Ma che messaggio passa a casa quando si vede in tv una tronista di soli 18 anni e per giunta rifatta?”.

Insomma, un inizio di trono molto complicato per la giovane ragazza.