Selvaggia Lucarelli ha dichiarato di aver mosso querela contro Antonella Mosetti per via della bagarra scoppiata in merito alle mascherine

Selvaggia Lucarelli e Antonella Mosetti hanno avuto diversi scontri nel corso di questi anni. Proprio questa settimana, del resto, la giornalista avrebbe sporto denuncia contro la showgirl, additandole un video “insultante in maniera indecente”. Il tutto avrebbe avuto inizio dal filmato in cui la Lucarelli parlava dell’ipocrisia di alcuni Vip trovati positivi al Covid-19.

Fra loro ci sarebbe stata proprio la Mosetti, colpevole di aver spronato a indossare la mascherina quando lei per prima non l’avrebbe messa in diverse occasioni, prendendosi peraltro il virus.





Al commento della romana, l’ex ragazza di Non è la Rai ha replicato piccatamente chiamando la Lucarelli “giornalaia”.

L’epiteto non sarebbe dunque andato giù a Selvaggia, che intervistata di recente da un noto sito di gossip ha fatto sapere di averla querelata. “Ho denunciato la romana che faceva Non è la Rai per un video insultante in maniera indecente, che poi è stato cancellato dopo una mia diffida”.

Lucarelli-Mosetti: vecchia discordia

Come detto, non è certo la prima volta che Selvaggia Lucarelli e Antonella Mosetti arrivano ai ferri corti.

Già nel 2017, in occasione della morte di Gianni Boncompagni, la giornalista aveva scritto sul suo profilo Facebook: “Tutti a dire: ‘Che bravo Boncompagni’ (ed era bravo), ma ricordatevi che la Mosetti è colpa sua”. Come finirà ora la questione?