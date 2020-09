Il compagno della leader di Fratelli D'Italia Giorgia Meloni ha debuttato alla conduzione di Studio Aperto.

Alla conduzione di Studio Aperto ha debuttato Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e padre di sua figlia Ginevra.

Giambruno ha già lavorato come autore per Mattino Cinque, Stasera Italia e Quarta Colonna, dove tra le altre cose è scattato persino il suo colpo di fulmine con la Meloni. A confessarlo è stato lui stesso, che ha raccontato:





“E’ stato un colpo di fulmine.

Una sera è arrivata da Del Debbio dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente. Per me quella banana vale più di quella di Cattelan venduta a 120mila euro”, ha raccontato Andrea Giambruno a proposito del loro primo incontro.

Giorgia Meloni, a proposito delle sue possibili nozze col giornalista, ha affermato che lei sarebbe tradizionalista e che quindi sarebbe in attesa di una proposta (finora non pervenuta). La leader di Fdl ha anche glissato a proposito dell’eventualità di avere un altro figlio insieme ad Andrea Giambruno, e a tal proposito ha detto: “Un fratellino per Ginevra? Mi piacerebbe molto ma i bambini li manda Gesù”. I due sono più innamorati che mai e in tanti sono curiosi di sapere quali saranno i risvolti futuri per la coppia, che sta insieme ormai da oltre 6 anni.