Tutto quello che c'è da sapere su Tinì Cansino, l'attrice e opinionista di Uomini e Donne.

Classe 1959 Tinì Cansino è uno dei volti più amati di Uomini e Donne. In realtà però la sua carriera nel mondo del piccolo schermo è iniziata molto prima che il dating show di Maria De Filippi venisse creato.

Tinì Cansino chi è

Originaria di Volos, in Grecia, Tinì Cansino è un’attrice e opinionista tv, che fin dalla metà degli anni ’80 ha stregato il pubblico italiano grazie alla sua straordinaria bellezza e ai suoi capelli rossi. Innumerevoli le partecipazioni di Tinì in tv: da Playgirl a Drive in, passando per Caterina e le sue figlie. Nel 2012 è approdata in veste di opinionista a Uomini e Donne, dopo diversi anni trascorsi lontana dalle scene.

Per quanto riguarda la vita privata Tinì Cansino, il cui vero nome è Photina Lappa, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo. Attualmente l’attrice sarebbe legata a Claudio Di Giulio, padre dei suoi due figli Tamara e Nicolas. Precedentemente la Cansino ha avuto un’altra figlia, Voula, nata da una sua precedente relazione.

Tamara ha seguito le orme materne intraprendendo la carriera d’attrice, e infatti ha recitato nel film di Carlo Verdone Io, Loro e Lara.

Il nome d’arte Tinì Cansino sarebbe stato suggerito all’attrice dal suo agente, il produttore Alberto Tarallo, che notò la sua somiglianza con l’attrice statunitense Rita Hayworth (Margarita Carmen Cansino all’anagrafe).