Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? Il clamoroso annuncio dei due attori lascia tutti a bocca aperta.

Jennifer Aniston e Brad Pitt sono stati senza dubbio una delle coppie d’oro di Hollywood e tanti hanno sperato che i due tornassero insieme dopo il loro chiacchierato divorzio. Il sogno dei fan sta per realizzarsi?

Jennifer Aniston e Brad Pitt insieme

Per la gioia dei fan Jennifer Aniston e Brad Pitt saranno di nuovo insieme, ma non come coppia come molti hanno pensato. I due hanno invitato i loro fan sui loro profili Facebook e TikTok per vederli recitare insieme in un table read e raccogliere fondi da destinare all’associazione Core, in sostegno alla lotta al coronavirus. Nei mesi scorsi entrambi gli attori si erano impegnati con importanti donazioni per cercare di arginare l’emergenza, e il table read è tra questi.





L’evento si svolgerà in diretta streaming il 20 agosto, e oltre all’ex coppia di oro di Hollywood vi prenderanno parte anche Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Julia Roberts e Sean Penn. Il gruppo di attori dovrà interpretare il copione del film cult Fuori di Testa, risalente al 1992.

Sembra che purtroppo il sogno di vedere di nuovo Jennifer e Brad come coppia sia quantomai lontano. I due si sono lasciati quando Pitt incontrò per la prima volta Angelina Jolie sul set di Mr and Mrs Smith, e s’innamorò perdutamente di lei. Lui e la Aniston nel tempo sono riusciti a costruire un rapporto pacifico, ma l’attrice non ha mai nascosto di essere rimasta ferita per quel clamoroso tradimento.