Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme? Dopo la smentita spunta la foto del bacio sulle labbra.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fanno coppia fissa a Ballando con le Stelle, e a quanto pare – nonostante le smentite dei due diretti interessati – tra loro sarebbe sbocciato qualcosa di più che una semplice amicizia.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: il bacio

Nelle scorse settimane Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati pizzicati insieme, mano nella mano, per le vie di Roma, e subito si era sparso il rumor secondo cui i due avrebbero avuto in atto una romantica liaison. La notizia è stata presto smentita dall’ex marito di Francesca Tocca, che ha affermato di avere solamente un rapporto di splendida amicizia con la Isoardi. A sorpresa però, questa volta, i due sono stati pizzicati mentre si scambiavano un romantico bacio sulle labbra.

Il fatto che i due stiano insieme sembra ormai inequivocabile, ma al momento a quanto pare nessuno dei due diretti interessati a voluto confermare il rumor.

Entrambi sono tornati ad essere single in tempi molto recenti: Todaro si è separato dalla moglie e madre di sua figlia Jasmine, Francesca Tocca, Elisa Isoardi invece ha archiviato la separazione da Matteo Salvini e a seguire quella dall’imprenditore Alessandro Di Paolo.

La conduttrice non ha mai nascosto di desiderare presto una famiglia tutta sua, e in tanti si chiedono se stavolta con Raimondo Todaro le cose andranno per il verso giusto.

I due debutteranno come coppia a Ballando con le Stelle il 19 settembre, e i fan sono impazienti di sapere tutta la verità riguardo alla liaison.