Belen Rodriguez è irrefrenabile: sui social l'ironia della showgirl in camerino, insieme a truccatrice ed hair stylist.

Belen Rodriguez ha fatto una battuta via social mentre si trovava in camerino col suo hair stylist e la sua truccatrice. La showgirl, che da poco avrebbe ritrovato l’amore con Antonino Spinalbese, sembra più felice che mai.

Belen Rodriguez: l’ironia social della showgirl

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il suo sorriso smagliante. Sui social la showgirl argentina ha fatto dell’ironia mentre si trovava in camerino. Lei, il suo hair stylist e la sua truccatrice hanno detto rispettivamente le parole “Ciclo, pre-ciclo e ovulazione” e lei ha scritto sui social “un triciclo”. Nonostante l’apparente serenità riacquisita, sono in molti a scagliarsi contro Belen Rodriguez che, fino a qualche mese fa, sembrava affranta per la fine (per la seconda volta) della sua storia con Stefano De Martino.

Il ballerino al momento risulta essere single, lei invece a Ibiza è stata paparazzata prima con Gianmaria Antinolfi, e a seguire con l’hair stylist 25enne Antonino Spinalbese (con cui è stata paparazzata anche a cena fuori a Milano).







La showgirl avrebbe dunque ritrovato la serenità – almeno in amore – ma per il momento né lei né Antonino Spinalbese hanno confessato come starebbero veramente le cose tra loro. In tanti sperano che stavolta per la showgirl la storia d’amore sia quella definitiva, ma solo il tempo potrà rispondere.

Durante l’estate Belen e il suo ex marito hanno comunque continuato a dedicarsi al loro piccolo Santiago, da sempre molto legato ad entrambi i genitori.