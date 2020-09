La contessa Patrizia De Blanck è andata su tutte le furie con la produzione del Grande Fratello Vip.

La contessa Patrizia De Blanck – approdata da pochissimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip – se l’è presa con la produzione del reality show per averlaprivata di alcuni suoi effetti personali.

Patrizia De Blanck: lo sfogo

La terza mattinata di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip è iniziata in maniera piuttosto nervosa.

La contessa se l’è presa con la produzione del reality show, che l’avrebbe privata di alcuni integratori che sarebbe solita prendere abitualmente. Adua del Vesco le avrebbe suggerito:“Forse lo fanno perchè qualcuno potrebbe assumere una dose eccessiva e si sentono responsabili”, ma la contessa ha replicato furiosa: “Ma non sono rincog*ionita. Uno prende integratori da tutta la vita ed ora non sa più quanti ne deve prendere?”.

Già durante la prima serata nella casa più spiata d’Italia Patrizia De Blanck si è scagliata contro gli altri concorrenti, che si erano resi disponibili ad aiutarla a sistemare il proprio microfono.



La contessa è senza dubbio uno dei personaggi che hanno catalizzato maggiormente l’attenzione in questa prima edizione del programma. Già a poche ore dal suo ingresso si è resa protagonista di un siparietto imbarazzante, togliendosi i vestiti difronte alle telecamere in diretta tv. A seguire la produzione del GF Vip le ha spiegato quali sono le stanze in cui è possibile spogliarsi senza essere ripresi dalle telecamere, e pertanto è possibile che da quel momento la contessa si sia offesa.