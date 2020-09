Prime gaffe casa del Grande Fratello. Patrizia De Blanck vuole fare il bagno ai concorrenti: "Toglietevi pure le mutande sono abituata"

Inizia col botto la prima mattina al Grande Fratello Vip: la contessa Patrizia De Blanck si è infatti resa protagonista di una violenta litigata con alcuni concorrenti. Il motivo? Il fatto che la donna non fosse riuscita a dormire in modo consono alle sue abitudini.

Le battute a luci rosse di Patrizia De Blanck

La Contessa ha infatti fatto il bagno al fratello di Mario Balotelli e i doppi sensi ovviamente non sono mancati: “Ma perché ti lavi in mutande? Toglile, tanto di uccell* ne ho visti tanti in vita mia non mi fanno più effetto.”

LA CONTESSA ALLE PRESE CON GLI UCCELLI ✈️

Il risveglio di Patrizia De Blanck

Come sempre accade il Grande Fratello Vip viene continuamente seguito dalla telecamere che hanno quindi ripreso il tutto: “Io non faccio un ca***, mi incazzo. Non me ne frega proprio niente qua. Mi lasciate sempre con questa luce io non posso dormire: ME NE VADO. Basta mi sono rotta i cogl***.

Io appena mi parlano di prima mattina 🙂

La gaffe di Patrizia De Blanck

Ma non è finita qua: poco dopo la contessa si è lasciata andare a una clamorosa gaffe a doppio senso e al limite della censura sul cibo. “Io sono di bocca buona…”

LA MIA VITA IN 15 SECONDI ✈️

I possibili vincitori

secondo il sito di scommesse SNAI i nomi dei candidati al podio e alla vittoria finale sono: Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci, quotati entrambi 6,00, e Fausto Leali con una quota pari a 7,50.

A seguire Matilde Brandi e Pierpaolo Petrelli a quota 10. Stefania Orlando, Massimiliano Morra e Miriam Catania a quota 12.

A quota 15 troviamo Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria, ma anche Paolo Brosio e Francesco Oppini. Seguono a quota 18 Francesca Pepe, Andrea Zelletta, Flavia Vento e Dayane Mello. Adua Del Vesco a quota 20, mentre per finire troviamo la contessa Patrizia De Blanck, Fulvio Abbate ed Enock Barwuah a quota 25.