Paolo Brosio non entra nella casa del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha dato il via alla seconda puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al suo fianco, in veste di opinionisti, Antonella Elia e Pupo. Nel corso della seconda puntata si è assistito all’ingresso di numerosi concorrenti, mentre, in base a quanto si evince dalle ultime notizie, non vi sarà più l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Paolo Brosio.

Paolo Brosio non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. La notizia è stata resa nota attraverso l’account Instagram ufficiale dal quale si evince: “Ultim’ora, Grande Fratello Vip. Per alcuni accertamenti medici slitta l’ingresso di Paolo Brosio nella Casa del Grande Fratello Vip previsto inizialmente per questa sera, Venerdì 18 settembre 2020. Nei prossimi post ulteriori informazioni in merito”.

Al momento non è dato sapere cosa sia successo e non resta che attendere eventuali comunicazioni in merito.

Sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip non ci sono indicazioni precise riguardo al mancato ingresso di Brosio nella casa più spiata d’Italia, con la notizia resa nota attraverso il profilo ufficiale appunto di Brosio.

