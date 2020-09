Tommaso Zorzi ha svelato la sua verità sulla relazione tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko.

Tommaso Zorzi, che non si è sentito bene nella casa, è sicuramente uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip più interessanti. L’influencer sa tutto di tutti e ha già iniziato a parlare di molti personaggi famosi, dando i suoi pareri e svelando tutto quello che sa, come ad esempio sulla relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Sicuramente sta movimentando quotidianamente la casa e gli animi dei suoi coinquilini.

La verità di Tommaso Zorzi

Il Grande Fratello Vip è iniziato da una settimana, ma Tommaso Zorzi, preoccupato per l’astinenza, è riuscito già a svelare un sacco di dettagli interessanti sulle storie di gossip più seguite. Dopo aver parlato del grande sentimento che lega Giulia De Lellis e Andrea Damante, ha deciso di svelare qualche dettaglio sulla relazione tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko.

Il ballerino e l’attore sono stati per lungo tempo al centro del gossip, ma non hanno mai confermato la loro relazione, nonostante siano stati paparazzati spesso insieme. I due hanno sempre mantenuto il silenzio, ma a quanto pare a confermare la loro relazione, come riportato da GrandeFratello Forum Free, è stato Tommaso Zorzi.

L’influencer, parlando con Matilde Brandi, ha dichiarato che sarebbe stato Gabriele Rossi a confessare alcuni dettagli sulla sua relazione con Gabriel Garko.

Tommaso Zorzi ha confessato che Rossi gli avrebbe detto di essere stato con Garko. Una rivelazione che confermerebbe quello che il pubblico sospettava da tempo, viste le tante foto uscite sui giornali. Ora i diretti interessati potrebbero decidere di replicare oppure continuare a restare in silenzio.