Anche Massimilano Morra si è lasciato andare alla commozione: il momento di sconforto dell'attore napoletano al Grande Fratello Vip 5

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato da poco meno di una settimana, ma i colpi di scena sono già tantissimi. Nella puntata di venerdì 18 settembre 2020 hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia gli altri concorrenti ufficiali.

Così ora tutti i partecipanti in lizza si sono finalmente riuniti nella magione di Cinecittà, per mettersi in gioco nel popolare reality di Canale 5.

Non mancano, ad ogni modo, i momenti di sconforto, come quello vissuto poche ore fa da Massimiliano Morra. L’attore è infatti scoppiato a piangere all’improvviso mentre si trovava in giardino, spiegando poi ai suoi compagni il motivo di questa sua prostrazione.

Morra scoppia in lacrime

Gli attimi di commozione nella casa del Grande Fratello Vip 5 si sprecano. Dopo le malinconie di Myriam Catania e Adua Del Vesco, ecco che anche Massimiliano Morra si è lasciato sopraffare dai turbamenti, lasciandosi andare a un pianto liberatorio. Asciugandosi infine le lacrime mentre si trovava seduto in giardino, ha poi spiegato a Dyane Mello: “Troppa gente… Mi sento spaesato! Siamo troppi!”.

La modella brasiliana si è subito trovata d’accordo con lui, aggiungendo: “Troppa confusione, non riesco nemmeno ad avere una conversazione”.

L’attore ha poi ammesso che trattandosi solo del primo giorno con i concorrenti al completo, la situazione potrebbe migliorare. Al momento, ad ogni modo, l’eccessiva confusione sembra non essere particolarmente affine al carattere del partenopeo.