L’ex concorrente del Grande Fratello Salvo Veneziano, è intervenuto in difesa di Fausto Leali dopo la squalifica. “Non si può dire più un c…”

L’ex concorrente del Grande Fratello Salvo Veneziano, con un post su Instagram ha detto la sua a proposito della squalifica di Fausto Leali a causa di alcune frasi pronunciate a proposito di Benito Mussolini e del fascismo. “Ormai non si può dire più un c* ….

Tutti finti moralisti…”, aveva scritto Salvo Veneziano parlando di come un minimo errore possa portarti al patibolo, così come dichiarato successivamente sempre nel post. Significativa inoltre la foto utilizzata nel post di Instagram vale a dire la lettera che gli diedero lo staff del Grande Fratello Vip quando venne squalificato a proposito delle frasi a sfondo sessista pronunciate nei confronti di Elisa De Pancis lo scorso gennaio.

Salvo Veneziano difende Fausto Leali

“Ormai non si può dire più un c* …. Tutti finti moralisti… Tutti falsoni….. Puoi fare del bene per una vita, sbagli una volta e ti condannano a morte…… Siamo solo pedine x gli ascolti…non condivido la parola che ha pronunciato Fausto , ma c* un uomo di una certa età ,con una carriera stupenda messo al patibolo….”, ha scritto l’ex concorrente Salvo Veneziano che aveva partecipato alla prima storica edizione del Grande Fratello.

Aveva inoltre proseguito nel post di come ci sia un’eccessiva tendenza a puntare il dito contro chi sbaglia. Una frase che come scrive lui è specialmente rivolta agli opinionisti del programma. “Era solo un ragionamento tra di loro mica stava offendendo qualcuno….Tutti a puntare il dito contro chi sbaglia, e parlo di tutti quelli che stanno seduti negli studi televisivi a fare gli opinionisti…Io personalmente me li mangio tutti…”