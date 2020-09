Un nuovo post di Fedez ha messo in subbuglio il web: ecco la novità del rapper lombardo

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, è davvero uno dei Vip più noti e fortunati del nostro Paese. Compagno di vita della stra-famosa influencer Chiara Ferragni nonché papà del bellissimo Leone, è molto apprezzato anche dal punto di vista lavorativo. Stimato infatti in ambito musicale, è stato anche uno dei giudici di X Factor per cinque anni di seguito, decidendo poi di dedicarsi appieno alla sua carriera da rapper.

Come sappiamo, Fedez è seguitissimo anche sui social e su Instagram in special modo. Qui vanta del resto un seguito che supera i dieci milioni di follower, che lo seguono ogni giorno con grande affetto senza perdersi le sue avventure familiari. Quest’estate, per esempio, i Ferragnez ci hanno fatto divertire con le loro gag, mentre nel corso delle precedenti settimane sono trapelate grosse novità in merito a un nuovo show.

Fedez sorprende i fan

Come se tutto ciò non fosse già abbastanza, pochi minuti fa Fedez ha fatto un vero e proprio annuncio a sorpresa direttamente dal suo canale Instagram. Nello specifico ha fatto sapere che fra pochi giorni uscirà il suo nuovo singolo dal titolo “Bella storia”. Il cambio look sfoggiato nelle IG Stories e nell’ultimo post pare del resto riferiti proprio alla copertina del nuovo album, che ora tutti i fan non vedono l’ora di ascoltare.