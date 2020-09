Pioggia di critiche su Fedez e Chiara Ferragni per la foto in biancheria intima nell'armadio di casa.

Fedez e Chiara Ferragni si sono scattati un selfie in biancheria intima nella loro cabina armadio. Lo scatto ha suscitato le polemiche da parte dei fan, che non sembrano aver affatto gradito la foto.

Fedez e Ferragni in intimo

Uno scatto che doveva risultare ironico e piccante ha scatenato una polemica sui social: Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati in biancheria intima nel loro armadio, ma i fan li hanno accusati di postare contenuti “volgari”.

I due non hanno replicato alle critiche, e del resto non è la prima volta che sui social i fan li accusano di aver postato contenuti “poco adatti a dei genitori” o che potessero rappresentare un “cattivo esempio” per il loro giovane pubblico.

Spesso è soprattutto Chiara Ferragni a finire al centro di simili polemiche, e in più d’un caso Fedez ha pubblicamente difeso sua moglie da simili commenti da parte degli haters. Il selfie in biancheria intima nell’armadio i due lo hanno scattato in relazione del loro secondo anniversario di nozze, che hanno trascorso a Roma.

Per l’occasione la coppia si è concessa una cena romantica con vista su Piazza San Pietro e Fedez ha fatto dono a sua moglie di un prezioso gioiello (una collana con uno smeraldo a forma di cuore). Il piccolo Leone Lucia Ferragni è rimasto a casa con i nonni, ma i due ad anniversario concluso sono tornati a casa a riabbracciarlo.