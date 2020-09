Gabriel Garko scosso da un tragico e inaspettato lutto: il cordoglio dell'attore via social.

Gabriel Garko ha condiviso con i fan sui social la notizia del suo terribile lutto: l’attore ha perso il suo cavallo Othello, a cui era estremamente legato. Sui social un lungo post per ricordarlo.

Gabriel Garko in lutto: le parole

Con un lungo e commovente post Gabriel Garko ha voluto ricordare il suo cavallo, Othello, scomparso improvvisamente lasciando un vuoto nel cuore dell’attore. “Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore… fai buon viaggio Othello, e grazie”, ha scritto l’attore, che subito ha ricevuto commenti d’affetto e solidarietà da parte di amici, fan e colleghi. Uno su tutti Gabriele Rossi, che nel suo commento ha inserito un’emoticon a forma di cuoricino.

Da tempo si vocifera che lui e Garko abbiano una liaison top secret, ma finora entrambi hanno preferito non confermare le indiscrezioni in merito. Ad alimentarle – oltre ai numerosi avvistamenti insieme – ci sarebbero le numerose foto che i due si sarebbero scattati durante le vacanze trascorse insieme.

Interrogati sulla vicenda, entrambi hanno sempre preferito definirsi “ottimi amici”. Garko ammetterà mai la verità dietro al suo rapporto con Rossi? Anche a proposito del suo orientamento sessuale l’attore ha sempre preferito glissare alle domande dei curiosi.

“La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente.

Perché la verità è che chi si pone domande del genere ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo”, ha affermato l’attore.