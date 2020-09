Tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi non scorre buon sangue: dopo la lite in diretta, ecco ora un nuovo scontro tra i due gieffini

Sembra proprio che tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe non ci sia nulla da fare. I due influncer non riescono a sopportarsi, al punto che una nuova lite è scoppiata tra loro pochissime ore fa. Dal suo ingresso nella casa del GF, la modella si è infatti già scontrata diverse volte con il noto blogger milanese.

Nello specifico, dopo una chiacchierata conoscitiva con gli altri Vip, la Pepe si sarebbe rivolta a Tommaso in modo poco carino nei suoi confronti, provocandone la reazione.

Col passare dei giorni la tensione tra i due si è sempre più acutizzata, fino a sfociare in un furioso litigio in diretta, dove anche Alfonso Signorini ha ripreso la modella. Se si pensava che la situazione si fosse ridimensionata, ecco che invece un recentissimo video condiviso sulla pagina social ufficiale del Grande Fratello Vip ha mostrato una nuova bagarre tra i due gieffini durante la serata di martedì 22 settembre.

La nuova lite, come traspare dal video condiviso dal canale del reality, è partita in cucina. Franceska Pepe, avvicinatasi a Zorzi e alla Orlando, ha precisato al coinquilino di aver avuto la sensazione di essere stata fatta passare per omofoba.

Tommaso, dal canto suo, si è difeso sostenendo di non aver mai detto una cosa del genere, chiedendole di non mettergli in bocca parole che non ha mai detto. Ecco così che come precisato nella didascalia del post, “anche la preparazione della cena si è trasformata nell’ennesimo battibecco tra i due inquilini”.