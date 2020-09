Le ultime indiscrezioni raccontato di una scioccante dichiarazione di Pierpaolo Petrelli dopo il bacio al Gf Vip con Elisabetta Gregoraci

La terza puntata del Grande Fratello Vip 5 non ha deluso i tanti telespettatori amanti del reality. Nel corso della diretta sono infatti arrivati i primi baci, scoccati nello specifico per la prova settimanale. Dopo gli “scambi” tra Enock e Myriam Catania è stata dunque la volta di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

I due gieffini hanno letteralmente incantato tutti con un dolce bacio che ancor oggi suscita molto interesse, soprattutto sui social.

Petrelli si sbilancia sulla Gregoraci

Ecco dunque che un’indiscrezione dell’ultima ora riguarda proprio il bacio tra l’ex Velino di Striscia la Notizia e la bellissima showgirl calabrese. A quanto pare, infatti, Pierpaolo avrebbe confidato ai suoi compagni di avventura di essere molto preso dalla Gregoraci. Addirittura pare ci voglia provare seriamente, evidentemente rimasto coinvolto dall’esplosivo approccio con l’ex moglie di Flavio Briatore.

La notizia sta ora letteralmente facendo il giro del web, suscitando la gioia dei tanti ammiratori dei due Vip, che sognano di vederli davvero insieme. Si formerà dunque una nuova coppia in questa quinta edizione del popolare reality di Canale 5? Non resta che seguirne le vicende giorno per giorno: il percorso è solo agli inizi!