Tra Myriam Catania e Guenda Goria è scoccato un bacio saffico durante il ballo al Grande Fratello Vip 5: i dettagli della vicenda

Seppur entrati da poco, i Vip della quinta edizione del Grande Fratello stanno dimostrando parecchio affetto tra loro. La scorsa notte, complice forse qualche bicchierino di troppo, Myriam Catania si è per esempio lasciata andare a esternazioni particolari nei confronti di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta.

Bacio tra Myriam e Guenda

L’attrice era già stata protagonista di un bacio saffico con l’amica Elisabetta Gregoraci e questa volta è tornata a darne un altro alla bionda figlia d’arte.

I gieffini si trovava nel dettaglio in salotto, intenti nelle prove di ballo per “Dirty Dancing”. A un certo punto la nipote di Simona Izzo si è avvicinata sensualmente a Guenda e le ha scoccato il fatidico bacio sulle labbra. La pianista 31enne ha ricambiato l’effusione, abbracciando la compagna e continuando poi a ballare. Come reagirà a tutto ciò Maria Teresa? Si lascerà andare sportivamente a una delle sue proverbiali risate?

Nel mentre, proprio Guenda si è resa protagonista di un incidente “sventato” sempre durante le prove di ballo. Mentre stava infatti tentando l’iconica “presa dell’angelo”, il suo accompagnatore non l’ha tenuto a dovere, facendone temere una rovinosa caduta. Per fortuna l’intervento provvidenziale di Matilde Brandi ha scongiurato il peggio e le prove di danza hanno potuto continuare senza intoppi.