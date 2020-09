Pierpaolo Petrelli è davvero preso da Elisabetta Gregoraci: complice ancora la piscina, i due gieffini si sono lasciati andare a nuove coccole

Pierpaolo Petrelli sembra avere le idee molto chiare in merito al suo attuale interessamento nei confronti della bella Elisabetta Gregoraci. Il feeling tra i due gieffini cresce giorno dopo giorno, soprattutto dopo l’avvicinamento in piscina, quando si sono scambiati un bacio per la prova settimanale.

Il nuovo approccio dell’ex Velino di Striscia la Notizia si è svolto sempre in piscina. Qui Pierpaolo ha di fatto messo “all’angolo” l’ex moglie di Flavio Briatore durante un bagno insieme.

L’assalto del Petrelli si è concluso poi con un caloroso abbraccio, che la modella calabrese ha accolto con tanto di immenso sorriso.

Solo poche ore fa, del resto, Pierpaolo ed Elisabetta si sono trovati “casualmente” nello stesso letto, dove non hanno mancato di scambiarsi moine e tenerezze notturne. Inutile sottolineare come i fan della coppia siano già in fibrillazione per nuovi interessanti sviluppi della situazione! Staremo a vedere…