GF Vip, Maria Teresa Ruta: risveglio sconvolgente

La conduttrice si è scatenata al punto che i telespettatori sono rimasti scioccati.

Il Grande Fratello Vip è entrato nel vivo e sta coinvolgendo sempre di più i telespettatori. Maria Teresa Ruta, che ha litigato con Fulvio Abbate, è una delle protagoniste di questa edizione, insieme alla figlia Guenda. La donna sta facendo molto chiacchierare, per il suo carattere davvero esuberante e per i suoi modi di fare.

In un momento in cui sono stati trattati degli argomenti molto delicati nel reality show, il suo sorriso e la sua spontaneità sono molto apprezzati dai telespettatori.

Il risveglio di Maria Teresa Ruta

Quello che si stanno chiedendo i fan del Grande Fratello Vip è come faccia Maria Teresa Ruta, che non è stata salutata da Patrizia De Blanck, ad essere sempre così piena di energia e di voglia di fare. Un tratto del suo carattere davvero da ammirare, ma che ha scatenato tantissime critiche sui social network. La concorrente è stata da poco esclusa dalla prova di ballo, che sta facendo divertire gli altri inquilini, ma non si è rassegnata e ha deciso di ballare da sola.

La conduttrice, di primo mattino, appena si è svegliata e alzata dal letto, ha iniziato a ballare. Neanche un secondo per riprendersi dal sonno e lei era già pronta a scatenarsi con la musica e a mostrare il suo talento nel ballo. La donna, ancora in pigiama, si alza come una furia dal letto e inizia a ballare, prima in camera, poi in cucina e nel resto della casa. “Ma cosa prende al mattino?” hanno chiesto gli utenti dei social network.

Alcuni sostengono che si tratti di una specie di vendetta per l’esclusione dalla prova di ballo.