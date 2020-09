Fulvio Abbate arrabbiato al GF Vip: l’accusa di finzione

Lo scrittore ha litigato con Adua Del Vesco, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta dopo l'ingresso di Gabriel Garko.

L’ingresso nella casa di Gabriel Garko sta facendo ancora discutere gli stessi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questa volta a sollevare qualche perplessità su quanto è accaduto è stato Fulvio Abbate, ma è subito stato bloccato da Adua Del Vesco, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, a cui ha risposto per le rime.

Lo scrittore ha voluto esprimere il suo disaccordo con quanto accaduto durante la puntata, ma il suo discorso non è stato compreso.

Visualizza questo post su Instagram FULVIO CONTRO ADUA, STEFANIA E MARIA TERESA #GFVIP Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana 🛫⭐️ (@trashtvstellare) in data: 26 Set 2020 alle ore 6:53 PDT

Fulvio Abbate arrabbiato

“Se tu vieni qui presentato come fidanzato e in realtà quell’altra persona ha una propensione di altro genere o si tratta di una relazione schermo…

” ha iniziato così il suo discorso Fulvio Abbate, ma sono subito intervenute le donne di casa, che lo hanno interrotto. “Certe volte non c’è bisogno di approfondire determinate cose” hanno sottolineato, ma per Fulvio la questione è ben diversa. “Non avete capito, non voglio discutere oltre” ha aggiunto Abbate, che si è alzato per allontanarsi dalle tre compagne di avventura.

“Sarò libera di dare le risposte che voglio o devo rispondere come vuole lui?” ha risposto Adua Del Vesco, dopo che lo scrittore non ha accettato la sua risposta.

La questione si è poi fermata lì, ma è stata una dimostrazione del carattere forte di Abbate, che è sempre meno tollerato dai suoi coinquilini. I protagonisti di questa edizione continuano a non apprezzare il suo modo di fare e in diverse occasioni lo hanno definito “viscido” e “falso. Lo scrittore continua con le sue prese di posizioni, senza preoccuparsi del loro giudizio.