Nella casa del Gf Vip 5, Fulvio Abbate ha sollevato più di un sospetto in merito alla sua presunta strategia di gioco: i commenti dei concorrenti

Fulvio Abbate, novello concorrente del Grande Fratello Vip 5, sta ricevendo moltissime critiche, accusato nella fattispecie di fare il doppio gioco. A dimostrarsene convinti sono alcuni degli altri inquilini, che nelle scorse ore hanno commentato il comportamento ambivalente dello scrittore.

Elisabetta Gregoraci per prima ha ricevuto da parte dell’uomo accuse piuttosto pesanti, tanto da avere con lui perfino uno scontro in diretta. In confessionale la showgirl ha ribadito poi il proprio disappunto, definendo Fulvio un po’ viperetto.

A sottolineare il presunto doppio gioco di Abbate è stato poi anche Andrea Zelletta, che ha raccontato di averlo visto avvicinarsi a Elisabetta per poi parlarne male. L’ex tronista ha ribadito in confessionale il suo punto di vista, ammettendo poi di aver bisogno di tempo per capire meglio la situazione.

Fulvio Abbate doppiogiochista?

Fulvio Abbate, a onor del vero, non ha espresso un parere negativo solo verso l’ex moglie di Flavio Briatore. Il gieffino ha infatti discusso pure con Tommaso Zorzi, criticandolo in special modo dopo la lite con Franceska Pepe. Poi però ha raggiunto l’influencer chiedendogli scusa, ammettendo di aver provato fastidio nei suoi confronti, ma solo temporaneamente. Il palermitano ha anche domandato un abbraccio a Tommaso, alimentando in questo modo ancora di più i sospetti degli altri concorrenti.

Fulvio sta davvero portando avanti una precisa strategia di gioco?