Incidente a luci rosse nella casa del Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci pizzicata col seno completamente nudo.

Incidente hot per Elisabetta Gregoraci. Il seno della bella showgirl è fuoriuscito dal reggiseno e ha richiesto l’intervento urgente di Myriam Catania che è accorsa per aiutare la coinquilina e amica.

Elisabetta Gregoraci bollente

L’ex di Flavio Briatore infatti era alle prese con una coreografia quando la sua canotta nera si è abbassata all’improvviso lasciando in bella mostra il suo prosperoso seno.

La regia, fortunatamente molto attente a ogni movimento della 40enne calabrese e di tutti i concorrenti, ha immortalato tutto e i social si sono infuocati.

Elisabetta con le tette di fuori😂 #GFVIP pic.twitter.com/9VD2IcspgW — I Meme Di Oppini (@LeBimbeDiOppini) September 25, 2020

La lite con Patrizia De Blanck

Nuovo raptus di Patrizia De Blanck che si scaglia contro Elisabetta Gregoraci: i concorrenti costretti a dividerli all’improvviso.

Elisabetta Gregoraci è una delle grandi protagoniste di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore è infatti riuscita a catturare tutte le attenzioni degli altri concorrenti. Senza dubbio il più interessato è Pierpaolo Pretelli, che ha ammesso immediatamente di essersi preso una forte cotta per la Gregoraci. Tutto questo però sarebbe partito ben prima di entrare nel reality.

A qualcuno però tutto questo interesse sembra non andare a genio. Parliamo ovviamente della contessa Patrizia De Blanck che, da vera primadonna, non sembra gradire particolarmente la presenza della bella intrusa. “Non se la inc*** nessuno”, ha detto senza peli sulla lingua in una conversazione con Fulvio Abbate.