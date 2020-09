L’attrice spagnola su Vanity Fair: “Nessuno mi puó giudicare”.

Vanessa Incontrada è una delle attrici più amate e apprezzate del piccolo schermo. Da sempre è molto attiva nel sociale, al fianco di chi è vittima di pregiudizi e di stereotipi imposti dalla società. Vanessa, grazie a Vanity Fair, ha voluto dare un segnale forte e deciso, a favore della bellezza della donna in quanto tale, anche con qualche chilo in più e difetto estetico.

Proprio per questo motivo, ha posato per la copertina di VanityFair, in edicola dal 30 settembre 2020. “Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni. È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza”. Con queste parole, Vanessa ha voluto lanciare un messaggio che, mai come oggi, risulta essere davvero fondamentale, soprattutto per i ragazzi e ragazze più giovani.

La Incontrada diventa così l’emblema del movimento della body positivity, che cerca di combattere la piaga sociale del body shaming.

La storia di Vanessa Incontrada

Quella di Vanessa non è stata una vita professionale facile. Molto spesso, infatti, è stata vittima di numerose critiche per il suo corpo. Nonostante tutto, ha saputo reagire ed è più forte di prima. “Nel 2008 ho avuto mio figlio Isal. La maternità, come per altro succede a tutte le donne, trasforma il tuo corpo.

E il mio si trasformò molto. Partirono le critiche. Critiche feroci. Critiche crudeli. Si dice sempre, che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da chi non conoscevo. Ero delusa, ferita e disorientata: ma perché essere così cattivi!. Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare».

Così ha dichiarato l’attrice.