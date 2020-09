Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo emotivo dopo essersi svegliata e ha pianto nel giardino del GF Vip.

Maria Teresa Ruta, che ha chiarito con Fulvio Abbate, è una protagonista del Grande Fratello Vip particolarmente chiacchierata. Il carattere solare della donna ha colpito tutti e le sue reazioni di prima mattina stanno facendo impazzire il web. La concorrente si sveglia piena di energia, con tanta voglia di ballare, ridere e divertirsi.

Un risveglio, però, è stato diverso dal solito e la Ruta ha avuto un crollo emotivo che l’ha portata a piangere in giardino.

Maria Teresa Ruta piange

Un risveglio pieno di lacrime per Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip.

La conduttrice è scoppiata in un pianto disperato ma anche liberatorio mentre faceva colazione in giardino. La donna stava mangiando una merendina, ma non riusciva a trattenere le lacrime, mentre il trucco le colava sul viso. Lo sfogo, probabilmente è dovuto alla puntata in diretta che è andata in onda lunedì 28 settembre, che è stata emotivamente molto impegnativa.

“Però così non è giusto, Grande Fratello, ché leggi nell’animo delle persone, le canzoni, la musica…

Come fai?” ha chiesto a distanza la donna al Grande Fratello. Maria Teresa Ruta si è lasciata andare alle lacrime, da sola in giardino, ma sicuramente si tratta di una crisi passeggera. La donna è in gioco nel reality in coppia con la figlia Guenda Goria, nata dal matrimonio con il giornalista Rai Amedeo Goria. Le lacrime della donna hanno colpito così tanto i telespettatori che le immagini hanno letteralmente fatto il giro del web.