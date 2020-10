Benedetta Rossi, annuncio inaspettato: “Tra circa un mese…”

I progetti di Benedetta Rossi continuano e con questo annuncio ha reso felici tutti i suoi fan.

Benedetta Rossi, che ha lavorato anche con i 44 gatti, è la foodblogger più amata da tutti gli italiani ed è sempre in prima fila quando si tratta di prendere in mano un nuovo progetto. La cuoca è sempre molto attiva sui social network e le piace comunicare con i suoi follower, annunciando tutti i suoi lavori in vista.

La donna parla della sua vita professionale e di quella privata e i suoi fan sono davvero affezionati a lei.

L’annuncio di Benedetta Rossi

Non si stanca mai Benedetta Rossi. Va avanti come un treno, tra un progetto lavorativo e l’altro, sempre in cerca del piatto perfetto e sempre pronta a mostrare la normalità della sua vita quotidiana. Nonostante questo tutto è cambiato da quando è riuscita ad ottenere il successo.

La foodblogger si divide tra il suo canale YouTube “Fatto in casa da Benedetta“, la trasmissione “Fatto in casa per voi” su RealTime, il suo agriturismo e la sua passione per la scrittura. La donna, infatti, ha già scritto ben 4 libri di cucina, che sono stati un grandissimo successo.

I suoi fan sono stati ben felici di scoprire che presto uscirà il nuovo libro. Benedetta Rossi si è fatta fotografare mentre firmava le copie del nuovo libro.

Si tratta di un annuncio inaspettato ma anche molto bello, perché ci sono tantissimi lettori in attesa di poter scoprire nuove buonissime ricette. “Tra circa un mese uscirà il nuovo libro. Ci stiamo portando avanti firmando qualche …. migliaia di copie. Ci vorrà tutto il fine settimana. (sperando comunque di poterci incontrare di nuovo in libreria, intanto cerchiamo di trovare soluzioni alternative)” ha scritto Benedetta Rossi sul suo profilo Instagram, facendo felici i suoi fan.