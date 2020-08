Benedetta Rossi ha avuto una collaborazione divertentissima con i 44 Gatti.

Benedetta Rossi e i 44 Gatti hanno collaborato insieme, con grande divertimento. Una squadra davvero di eccezione, formata dalla cuoca più famosa del web e dai gatti più amati dai bambini. Benedetta Rossi ha regalato a tutti i suoi fan uno splendido tutorial per realizzare le Tagliatelle di Nonna Pina, protagoniste assolute della serie Rainbow dei 44 Gatti, cartone animato di Rai YoYo.

Benedetta Rossi e i 44 gatti

Il video realizzato è davvero molto divertente e si vedono i Buffycats, Lampo, Pilou, Polpetta e Milady, che interagiscono attivamente con la famosa cuoca per una ricetta davvero deliziosa. Un vero classico della cucina e anche della musica.

Le Tagliatelle di Nonna Pina sono una colonna sonora importante, conosciuta da tutti i bambini e da tutti gli adulti, e in più sono davvero deliziose. Benedetta Rossi continua a lavorare, ottenendo sempre un grande successo. Nel suo video offre tutti i consigli per ricreare le famose tagliatelle. Si tratta di una ricetta facile e veloce, per un piatto perfetto per il pranzo della domenica.

Benedetta Rossi è la madrina del concorso “Tagliatelle Competition“, che si svolgerà in Italia, Gran Bretagna, Russia, Polonia, Messico e Brasile. Un concorso in cui i più piccoli si potranno mettere alla prova, creando le proprie ricette, proprio come Nonna Pina. Il piccolo chef vincitore avrà l’occasione di incontrare Benedetta, in compagnia della sua famiglia. “Sono molto contenta di aver realizzato con Rainbow questo progetto dedicato ai miei piccoli fan, che mi seguono sempre più numerosi.

Ricevo moltissimi video di bimbi che preparano con i propri cari le mie ricette e pensare ad un contenuto per loro in collaborazione con 44Gatti è stato stimolante. Del resto, si sa, la cucina è il luogo ideale dove divertirsi e creare quei sapori familiari che si conservano per sempre” ha dichiarato la cuoca, che è finalmente tornata.