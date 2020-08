A due giorni dalla scomparsa dell'amato cane Nuvola Benedetta Rossi torna sui social per raccontare le ultime difficili ore passate in famiglia.

Dopo due giorni di silenzio Benedetta Rossi torna sui social per parlare della morte del cane Nuvola, avvenuta lo scorso 12 agosto, e per ringraziare le migliaia di persone che hanno mostrato la loro vicinanza e il loro affetto alla food blogger in questo momento particolarmente difficile.

La Rossi ha infatti spiegato di aver passato due giorni a non voler tornare a casa per la paura di vederla vuota, ma che ormai è giunto il momento di andare avanti e tornare a fare la vita di sempre.





Benedetta Rossi torna a parlare di Nuvola

In una serie di storie Instagram pubblicate nella giornata del 14 agosto, l’autrice di Fatto in casa con Benedetta ci tiene a ringraziare tutte le persone che hanno lasciato un messaggio di vicinanza e di affetto per la scomparsa di Nuvola: “Avevo capito che era un cagnetto speciale ma che tutti foste affezionati a lui non me lo aspettavo, con più di 22mila commenti ho capito che era un po’ il cagnetto di tutti.

Noi piano piano recuperiamo e cerchiamo di fare la vita di sempre anche se non è la stessa cosa”.

Una morte che nonostante fosse in qualche modo stata preventivata, il cane aveva problemi di salute ed era già molto anziano, è stata difficile da elaborare per l’intera famiglia Rossi, come racconta sempre la food blogger nelle storie: “Abbiamo passato un paio di giorni in giro con la macchina io e Marco così senza meta, giravamo e non avevamo voglia di tornare a casa perché quando tornavamo si sentiva la mancanza, ma oggi abbiamo detto basta è ora di tornare a vivere come sempre.

È stato bellissimo avercelo siamo stati fortunati ad avere un cagnetto così che ci ha fatto compagnia per così tanto tempo”.

Sul finale, la Rossi precisa tuttavia di non essere ancora pronta per accogliere in casa un altro cane e che preferisce far passare prima un po’ di tempo: “Non me la sento subito, siamo aperti ad accogliere un altro cucciolo con noi però adesso mi sembra un po troppo presto.

Comunque a parte questo oggi mi sono ributtata con il lavoro perché sono indietro con il libro che devo consegnare a fine agosto. Queste storie erano soprattutto per ringraziarvi, perché vi ho sentito vicini in questo momento un po’ particolare”.