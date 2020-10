Alfonso Signorini ha smentito le notizie riguardanti un possibile ritorno di Flavia Vento al Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, ha smentito la voce circolata in questi giorni riguardo un possibile ritorno di Flavia Vento all’interno del reality show. La showgirl si era ritirata dopo appena 24 ore dall’inizio dello show.

Signorini: la smentita su Flavia Vento

Alfonso Signorini ha smentito le notizie riguardanti un possibile rientro di Flavia Vento nella casa del GF Vip, e ha aggiunto che però la conduttrice si sarebbe pentita della sua decisione e che sarebbe stata pronta a rientrare: “Flavia Vento non tornerà nella casa del Grande Fratello come è giusto che sia perché quando una persona decide di lasciare un programma e di ritirarsi in piena autonomia non è che poi può decidere di ritornarci.

Lei stessa ha detto di aver fatto una cavolata, mi ha anche chiamato, tornerebbe volentieri, ma ormai la decisione l’ha presa e tale rimarrà”, ha confessato il conduttore.

Signorini ha anche aggiunto che ci saranno nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia, dove alcune dinamiche tra i concorrenti sarebbero ormai chiare e per questo ci sarebbe bisogno di nuova “linfa vitale”. Oltre a Paolo Brosio (che ha confessato di esser guarito dal Coronavirus e che per questo rientrerà nel programma), sono tanti i nomi in circolazione che si ipotizza possano entrare nel programma, ma per il momento nessuno di questi è stato confermato.

“Adesso, non si sa perché, il Grande Fratello vogliono farlo tutti”, ha assicurato Signorini, che per il momento non si è lasciato sfuggire neanche un nome dei possibili nuovi concorrenti.