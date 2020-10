Elisabetta Gregoraci ha rivelato di esser stata molto gelosa in passato, e ha confessato un aneddoto su Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci: la gelosia

Elisabetta Gregoraci non ha mai fatto segreto di essere piuttosto gelosa, e nella casa del GF Vip ha raccontato a Pierpaolo Pretelli – con cui sarebbe in atto una certa alchimia – un episodio riguardante il suo passato e il matrimonio con Flavio Briatore.

La showgirl ha rivelato che mentre Briatore dormiva una volta avrebbe usato un suo dito per sbloccare il suo telefono cellulare e leggere i messaggi. “Gli ho preso il dito e ho sbloccato il suo cellulare. Io il telefonino lo controllo sempre, in questo sono proprio terrona”, ha dichiarato la showgirl. A quanto pare anche Pierpaolo sarebbe piuttosto geloso, e infatti vedendo l’aereo con attacco un messaggio romantico indirizzato a lei l’ex velino si è rapidamente rabbuiato, in attesa che qualcuno gli spiegasse la verità dietro la vicenda.

Alla fine è stata la stessa Elisabetta Gregoraci a svelare che il messaggio sarebbe stato da parte di un gruppo d’amiche, e non da un misterioso spasimante come in molti hanno creduto. I due si sono scambiati un bacio per gioco nella casa del GF Vip e i fan del programma sono curiosi di sapere che piega prenderà il menage tra i due d’ora in avanti. Nel frattempo, fuori dal GF Vip, sembra che l’ex marito di Elisabetta Gregoraci non sia proprio contento delle dichiarazioni fatte dalla showgirl dentro la casa più spiata d’Italia.