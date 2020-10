Can Yaman a Milano: cena con Federico Fashion Style

L'attore turco, a Milano per alcune ospitate italiane, è uscito a cena con Federico Fashion Style.

Can Yaman è in Italia ed è stato avvistato prima a Roma e poi a Milano. Probabilmente l’attore turco sarà ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per Te, di Barbara D’Urso e di Silvia Toffanin a Verissimo.

Yaman è stato beccato a cena insieme a Federico Fashion Style, un’accoppiata apparentemente strana. Il video in cui i due mangiano insieme ha incuriosito tutti i fan e ha fatto impazzire il web.

Can Yaman a Milano

Federico Fashion Style, sul suo profilo Instagram, aveva annunciato di essere diretto a Milano per inaugurare un suo nuovo salone. L’hair stylist aveva spiegato che avrebbe avuto una cena importante a cui partecipare, con un personaggio molto famoso e soprattutto molto amato. A questo punto il parrucchiere aveva chiesto ai fan se secondo loro l’ospite misterioso era Can Yaman oppure Rudy Zerbi. Dopo un po’ ha condiviso un video in cui finalmente ha mostrato questo personaggio.

Accanto a Federico c’era Can Yaman, l’attore turco più amato del momento.

“Lo so che mi state invidiando, ma lo faccio per voi. Ecco chi c’è vicino a me” ha dichiarato Federico Fashion Style. A quel punto nelle immagini è apparso Can Yaman, che in perfetto italiano ha salutato tutte le sue fan, mandando loro un bacio. “Chi è il più bello dei due, io?” ha chiesto il parrucchiere.

“Certo che sei tu” ha risposto Yaman, stando al gioco e divertendosi con lui. Come mai i due si conoscono? Se lo sono chiesto tutti, ma la risposta è molto semplice: hanno lo stesso agente. Questa cosa in comune ha permesso loro di conoscersi e diventare amici.