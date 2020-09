Can Yaman in Italia: fan in rivolta contro lo stop della serie

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento ed è arrivato in Italia. I fan non sono contenti dello stop della sua serie.

Can Yaman, uno degli attori più amati del momento, è arrivato in Italia. Apprezzato per il suo grande talento e per la sua indiscutibile bellezza, sta ottenendo sempre più fan, anche grazie al successo della soap opera turca “Daydreamer – Le ali del sogno”, trasmessa su Canale 5.

L’attore è arrivato nel nostro Paese e ci sono stati diversi avvistamenti in aeroporto.

Can Yaman in Italia

Can Yaman si è recato a Roma, probabilmente perché sarà ospite di una puntata di C’è Posta per Te, come ospite di Maria de Filippi.

Tra i suoi impegni, successivamente, potrebbe esserci un’ospitata a Verissimo e a Live – Non è la D’Urso. Il fatto che sia in Italia sta letteralmente facendo impazzire i fan, che sono già in rivolta per lo stop alla serie turca Bay Yanlis, che doveva arrivare nel nostro Paese il prossimo anno. Sul web gira l’hashtag #SaveBayYanlis, proprio per impedire che la serie, che ha come protagonisti Can Yaman e Özge Gürel, venga annullata.

In Turchia gli ascolti non stanno andando bene, per questo la produzione ha deciso di interrompere la serie, nonostante fosse stata confermata anche una seconda stagione. Per il momento la registrazione dei nuovi episodi è stata interrotta, per cui la serie finirà con il 14esimo episodio, che andrà in onda il 2 Ottobre in Turchia. Daydreamer – Le Ali del Sogno, invece, sta ottenendo un successo incredibile, nonostante i tanti cambiamenti di messa in onda.

Una storia d’amore che ha coinvolto i telespettatori italiani, raggiungendo il record di ascolti per la rete Mediaset.